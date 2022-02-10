“المسند” يُفسر سبب ظهور توهج مفاجئ بأطراف الأصابع وعلاقته بالجن.. وكيفية التصرف حياله

فسر أستاذ علم المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، سبب ظهور توهج كهربائي في بعض الأحيان بأطراف الأصابع أو على قمم الصخور والأشجار ليلاً، وحقيقة ارتباط ذلك بالجن.
وقال المسند، إن التوهج الذي يظهر أحياناً بأطراف الأصابع في العراء خلال العواصف الرعدية هو بلازما مضيئة وليس جناً كما يعتقد البعض، حيث يدلل ذلك على أن الأجواء مشحونة بالكهرباء ويتم تفريغها على السطوح المرتفعة والمدببة عادة.
وأضاف أن هذا الأمر هو مظهر من مظاهر كهرباء الغلاف الجوي ويظهر عادة مع نهاية العواصف الرعدية الشديدة، بحيث يتم تفريغ كهرباء سطح الأرض في جسم الإنسان أو الحيوان أو القمم الحادة على هيئة توهج أزرق أو بنفسجي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه في حال رؤية ذلك فيجب العلم بأن المكان خطر وعلى الشخص الابتعاد عن المرتفعات والأشجار والأعمدة، كما يجب عند ظهور التوهج بأطراف الأصابع التخلص من الساعة والمفاتيح والجوال وكل معدن يتم حمله، مع ركوب السيارة حتى يكون بوضع آمن تحسباً لوقوع صاعقة.