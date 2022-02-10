“الحصيني”: الأجواء تدخل اليوم بداية العقارب.. وهذه أبرز صفاتها

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الخميس) سيشهد بداية أول أيام العقارب التي يغلب عليها اعتدال الأجواء.
وأضاف الحصيني، أن نوء العقارب ليس نجماً وإنما صفة وتنقسم تلك الأيام إلى ثلاثة منازل؛ العقرب الأول هو سعد الذابح (السم)، والعقرب الثاني هو سعد بلع (الدم)، والعقرب الثالث هو سعد السعود (الدسم).
ولفت إلى أن تلك العقارب لها من أسمائها نصيب وعدد أيامها 39 يوماً، مبيناً أنها مظنة البرد متى هبت رياح باردة أصلها قطبي أو سيبيري وقد يحصل منها أضرار، حيث يكون سعد الذابح وسعد بلع من فصل الشتاء، وأما سعد السعود من فصل الربيع. وفق “أخبار 24”.