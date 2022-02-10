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10/02/2022   9:51 ص

استشاري يحذر: لا تذهب للنادي الرياضي وأنت جائع.. واحرص على هذين الشيئين

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حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من مخاطر ذهاب الشخص للأندية الرياضية وهو جائع، ولم يشرب كميات كافية من الماء.

وأوضح “النمر” أن هذه العادة تتسبب في شعور الشخص بدوخة وتعرّق وهبوط ضغط وإغماء، لا سيما بعد لعب كرة السلة أو الملاكمة.

وأشار إلى أنه للوقاية من هذه المخاطر الصحية ينبغي الحفاظ على وجبات غذائية متوازنة، إلى جانب كميات كافية من الماء.

وفق “أخبار 24”.

استشاري يحذر: لا تذهب للنادي الرياضي وأنت جائع.. واحرص على هذين الشيئين

طب وتداوي
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