توقع نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق، سعيد العويران، فوز فريق الأهلي المصري على نطيره الهلال خلال مباراة ترتيب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حالياً في دولة الإمارات.
وقال العويران في مداخلة مع برنامج “كورة كل يوم” على قناة “الحياة”، إنه يتوقع فوز الأهلي على الهلال في ظل المجهود الذي بذله الأخير في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى عدم حصوله على راحة كافية قبل المباراة.
وأضاف أن فريق الهلال يحتاج إلى تجديد في صفوفه خلال الفترة المقبلة خاصة مع تقدم سن بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق، مشيراً إلى أنه يشجع الزمالك في مصر لكنه يستمتع أيضاً بأداء فريق الأهلي المصري.
وفق “أخبار 24”.