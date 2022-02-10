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جديد المناطق > ما مصير المدارس في الأحياء العشوائية بجدة.. وكيف تم مواجهة ارتفاع تكاليف نقل أثاث السكان؟ أمين المحافظة يُوضح
10/02/2022   12:04 م

ما مصير المدارس في الأحياء العشوائية بجدة.. وكيف تم مواجهة ارتفاع تكاليف نقل أثاث السكان؟ أمين المحافظة يُوضح

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أكد أمين محافظة جدة، صالح التركي، أن المدارس المتهالكة في الأحياء العشوائية أُزيلت، في حين تم الإبقاء على المدارس الحديثة في المنطقة.

ولفت “التركي”، خلال حديثه في برنامج “الموقف” المذاع على قناة “السعودية”، إلى أن وزارة التعليم تعمل حاليًا على تحويل طلاب المدارس القديمة إلى المدارس الحديثة، مع استمرار الدراسة عن بُعد لفترة لمن لم يتم ترتيب أوضاعهم في المدارس الجديدة.

وأشار إلى أن المستشفيات لم يتم إزالتها، فضلا عن أنهم أبقوا على كافة المنشآت التي تحتاجها المنطقة، مضيفا أنهم لاحظوا ارتفاع أسعار النقل والعمالة الخاصة بنقل أثاث أهالي هذه الأحياء منذ اليوم الأول لأعمال الإزالة؛ لذا سارعوا في توفير عمال النظافة لمساعدة السكان في نقل الأثاث الخاص بهم. وفق “أخبار  24”.

ما مصير المدارس في الأحياء العشوائية بجدة.. وكيف تم مواجهة ارتفاع تكاليف نقل أثاث السكان؟ أمين المحافظة يُوضح

جديد المناطق
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