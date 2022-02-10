بالصور.. “الأهلي” يدعم صفوف فريق اليد بناديه بهذا الثلاثي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، إنهاء إجراءات التعاقد مع الثلاثي الصربي بيروفيتش (32 عامًا) الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن قادمًا من نادي سرفينا زفيزدا ببلاده، والمغربي محمد أمين بن طالب (30 عامًا) الذي يلعب في مركز صانع الألعاب قادمًا من الجيش الملكي في بلاده واللاعب المصري محمد عادل (25 عامًا) الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر قادمًا من نادي المعادي المصري لدعم فريق اليد.
وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر مساء يوم أمس (الأربعاء)، إلى أن التوقيع تم بحضور نائب رئيس النادي الرئيس التنفيذي المكلف، محمد بن أحمد الديني. وفق “أخبار 24”.
وأتم النادي بيانه بالتنويه إلى أن الثلاثي سيدعم صفوف فريق كرة اليد خلال مواجهات الدور الثاني من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021/ 2022 والذي سيبدأ بمواجهة الأهلي لنظيره المحيط في 19 فبراير الجاري وكذلك مسابقة كأس الأمير سلطان فهد بن فهد لكرة اليد.