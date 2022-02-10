أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأداء لاعبي نادي الهلال خلال مباراتهم أمام تشيلسي الإنجليزي.
ونشر حساب فيفا عبر منصة تويتر، صورة للاعبي الهلال، مُذيلاً إياها بتعليق:”لقد جعلوا ناديهم فخورًا بهم”.
وهُزم فريق الهلال بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإنجليزي تشيلسي، يوم أمس (الأربعاء) ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.
They did their club proud 💙 @Alhilal_FC #ClubWC pic.twitter.com/nltG6zVZag
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 9, 2022
وفق “أخبار 24”.