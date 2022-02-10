وهُزم فريق الهلال بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإنجليزي تشيلسي، يوم أمس (الأربعاء) ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.