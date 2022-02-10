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جديد المحليات > شاهد.. وزير الداخلية يوقع وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد
10/02/2022   3:55 م

شاهد.. وزير الداخلية يوقع وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد

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وقّع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الخميس) وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” لحظة توقيع وزير الداخلية على الوثيقة الخاصة بالجواز السعودي الجديد.

وكان مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله، ذكر في أكتوبر الماضي، أنه سيتم استبدال جوازات المواطنين العادية بأخرى بها شريحة إلكترونية تحمل بيانات الفرد، ويمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهذا الجواز تخضع للتطوير بصورة مستمرة.

شاهد.. وزير الداخلية يوقع وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد

جديد المحليات
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