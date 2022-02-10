يعرف “الهيموغلوبين”، بأنه البروتين الموجود في كرات الـدم الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى أنسجة الـدم، ونقل ثاني أكسيد الكربون.
ويحتاج الجسم إلى الحديد لتكوين الهيموغلوبين، لذلك فنقص الهيموغلوبين أو عنصر الحديد في الجسم، يعني عدم الحصول على كمية أكسجين كافية.
وتصاب النساء بشكل أكبر من الرجال بنقص الهيموغلوبين في فترات الحيض والحمل، وهي الفترات التي تعد من الأسباب الرئيسية لنقص الهيموغلوبين.
أعراض نقص الهيموغلوبين
يلاحظ على الشخص الذي يعاني نقص الهيموغلوبين، التعب العام، والجلد الشاحب، إضافة إلى ضيق التنفس في بعض الأحيان، والشعور بالدوار، والشعور بالوخز في الساقين، وتورم اللسان، وضربات القلب السريعة، والأظافر الهشة، والصداع، والرغبة في تناول أشياء لا يتعارف على كونها طعامًا.
كيف نزيد من الهيموغلوبين بطريقة طبيعية؟
إضافة إلى ما يمكن أن يصفه الطبيب من أدوية، فهناك بعض الطرق الغذائية لنجعل زيادة الهيموغلوبين ممكنة، ومنها تناول الكبد واللحوم واللحم البقري.
إضافة إلى هذه الأطعمة، فيمكنك تناول البروكلي، والسبانخ والفاصوليا الخضراء والكرنب، وأيضًا المحار.
امتصاص الحديد
من المهم أن تتأكد أيضًا من أن جسدك يمتص الحديد من الطعام، لذلك عليك إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين “سي” أو “ج”، لأنها تزيد من كمية الحديد التي يمتصها الجسم، ومن أمثلة هذه الأطعمة الليمون والفراولة والخضروات ذات الأوراق الداكنة. وفق “أخبار 24”.
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (أ)، والبيتا كاروتين أيضًا يمكن أن يساعد على زيادة كمية الهيموغلوبين في الدم، ومن أمثلة هذه الأطعمة الأسماك والفواكه والخضراوات، والجزر، والبطاطا الحلوة والمانجو، وقرع الشتاء.
كما يمكن أن يساعد تناول تفاحة يوميًا على زيادة نسبة الهيموغلوبين في الجسم، أو شرب عصير طبيعي للتفاح والبنجر مرتين يوميًا.
تحذير
وعليك أيضًا ألا تبالغ أو تفرط في تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، لما قد يسببه ذلك من الإصابة بآلام العظام والمفاصل والصداع، وزيادة الضغط.
أيضًا عليك تجنب تناول الأطعمة عالية الكالسيوم، من بينها الألبان، وفول الصويا والبذور والتين.
مشروبات قد تعرقل المسيرة
وإذا أردت تحسين قدرة جسمك على الاستفادة من الحديد المتوفر في الأطعمة التي تتناولها، يجب عليك الابتعاد عن المشروبات التي قد تعرقل مسيرة امتصاصه، وهذه المشروبات تحتوي على الكافيين بنسبة عالية كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية.
عشبة القراص والرمان
يمكنك أن تجعل شاي عشبة القراص، يحل محل المشروبات المعيقة لامتصاص الحديد، لما تمتلكه هذه العشبة من فوائد، فنبات القراص مصدر جيد لفيتامين ب والحديد وفيتامين ج، ويمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في رفع مستوى الهيموغلوبين بالدم.
كما يمكنك الحرص على تناول عصير الرمان يوميًا لضمان الحفاظ على مستويات الهيموغلوبين الطبيعية في الدم.
الرياضة حل سحري
مع كل هذه الأطعمة، عليك ممارسة الرياضة، فعند ممارستها يقوم الجسم بإنتاج المزيد من الهيموغلوبين، لتلبية الطلب المتزايد على الأكسجين، ولذلك عليك ممارسة الرياضة بشكل يومي، وإن كانت هذه الرياضة هي المشي.