“النيابة العامة” تُعيد طالبًا موقوفًا لمقاعد الدراسة بعد طي قيده لتغيبه عن الاختبارات

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة الرقابة والتفتيش على السجون بالمنطقة الشرقية، أعادت طالباً موقوفاً لمقاعد الدراسة الجامعية من جديد بعد طي قيده من الجامعة لتغيبه عن حضور الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي الماضي.
وكانت نيابة الرقابة قد تلقت شكوى من والد أحد الموقوفين تتضمن تظلمه من قيام الجامعة بطي قيد ابنه الموقوف في قضية جنائية، لتخلفه عن حضور الاختبارات.
وعقب فحص الشكوى تمت مخاطبة الجامعة من قبل النيابة المختصة، للنظر في تمكين الموقوف من حقه النظامي في إكمال دراسته الجامعية، والتي بدورها نظرت بشكل عاجل طلب النيابة وتمت إعادته لمقاعد الدراسة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المصدر أن التعليم يعد من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء في المملكة، وفق ممارسات تعليمية متطورة تتم في سجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية.