“حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدعم لدفعة شهر فبراير

کشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ51 الخاصة بالدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم (الخميس).
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع.
وأضاف أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
ولفت إلى أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1062 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 129 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، في حين بلغت نسبة ربَّات الأسر 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%، في حين شكل الذكـور المستقلين 56%، مضيفا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.