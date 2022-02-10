“التعليم” تطلق حملة للتعريف بالهاتف الموحد “خط مساندة الطفل”

أعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني عن إطلاق حملة للتعريف بالهاتف الموحّد “خط مساندة الطفل” خلال الفصلين الثاني والثالث للعام الدراسي 1443هـ؛ بهدف تمكين الطلاب والطالبات دون سن 18 عاماً من الاتصال بالخط مجاناً، وطلب المشورة المناسبة.
وأوضحت الوزارة أنها وجهت إدارات التعليم ومشرفي ومشرفات الإرشاد الطلابي في المناطق والمحافظات بتوعية وتثقيف الطلبة بالخط المجاني لمساندة الطفل (116111)، وتعريفهم أنه جهة تقدم لهم المشورة والمساندة والدعم بكل سرية وخصوصية وفق ضوابط محددة.
وأشارت إلى توعية الكوادر التعليمية والإدارية بأهمية خط المساندة في دعم جميع الأطفال وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس الأطفال الذين يتعرضون للعنف فقط، إلى جانب شرح آلية استخدام الخط للطلبة بالطريقة الصحيحة للاستفادة من هذا المشروع. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها تبذل جهوداً كبيرة في إنجاح دور خط مساندة الطفل وتحقيق أهدافه، من خلال مبادرتها بتنفيذ هذه الحملة التوعوية التي تستهدف الطلبة في جميع المراحل التعليمية والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات.