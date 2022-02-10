لا يعمل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة.. اشتراطات بيئة العمل في قطاع الحراسات الأمنية

طرحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس (الأربعاء)، مشروع اشتراطات بيئة العمل في قطاع الحراسات الأمنية، لاستطلاع الآراء حوله، وذلك بهدف تحقيق أفضل المعايير والمواصفات لبيئة عمل جاذبة ومحفزة للعاملين.
وأوضحت الوزارة أن من الأهداف الأخرى للاستطلاع المتاح من 9-23 فبراير الجاري، الارتقاء بمستوى منشآت الحراسات الأمنية والذي ينعكس إيجاباً على أداء العاملين بها وكفاءتهم وفعالية إنتاجهم وبالتالي يؤدي إلى نجاح المنشأة.
وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمواقع وأوقات تشغيل الحراسات الأمنية، وهي:
– لا يجوز تشغيل الحارس في الأوقات المحظور العمل فيها؛ وفقاً لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس إلا بتوفير مظلة للوقاية من أشعة الشمس ويجب وضع تكييف أو رذاذ مع الالتزام بما جاء في الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري. وفق “أخبار 24”.
– يجب توفير كشك خارجي أو مظلة وكرسي، كما يجب توفير تكييف أو رذاذ -حسب الظروف المناخية- للحارس الذي يتطلب عمله التواجد خارج مبنى المنشأة كمواقف السيارات أو النقاط الأمنية المعرضة لأشعة الشمس.
– لا يعمل الحارس أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل مع توفير حارس بديل في أوقات الراحة.
– يجب على صاحب العمل توفير الزي لحراس الأمن لديه.
وتضمنت اشتراطات البيئة الداخلية لحراس الأمن توفير كرسي وطاولة خاصة لحارس الأمن، وخزانة بقفل لحفظ الأغراض الشخصية، وصندوق إسعافات أولية، وتكييف، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة خارجية ويتم توجيهها على نقطة الحارس، ومكان للصلاة، ودورة للمياه.
وللاطلاع على تفاصيل الاشتراطات يمكن الدخول على الرابط