بعد انقطاعه عن بعض المراكز.. مصدر: لقاح “فايزر- بيونتيك ” المضاد لكوفيد-19 متوفر الآن

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة قامت بتوفير لقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لكوفيد-19، في عدد من مناطق المملكة، التي شهدت في الفترة الماضية انقطاع اللقاح، وذلك في إطار خطتها للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات، للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″ أن اللقاح يُعد من اللقاحات المأمونة، حيث تحرص الوزارة على توافره في مراكز اللقاحات المعتمدة بجميع مدن ومحافظات المملكة.
وأضاف أنه يمكن للمؤهلين الحصول على جرعة داعمة من اللقاح، بحسب تاريخ التطعيم والعمر، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على صحة الجميع.