​شاهد.. قرية “ذي عين” التراثية تنفذ فكرة إحياء ومحاكاة الموروث.. وهذا مضمونها

شهدت قرية “ذي عين” التراثية في محافظة المخواة، أمس (الأربعاء)، تنفيذ فكرة إحياء ومحاكاة الموروث الذي اشتهرت به المنطقة في الماضي، وذلك لحل مشكلة انعدام وانقطاع الحياة بشكل تام داخل أماكن التراث العمراني وصنع جمال سياحي يخدم منطقة الباحة كاملة.
وأوضح صاحب الفكرة يوسف الزهراني، أن مضمون الفكرة له شقان، الأول يهتم بإعادة الحياة والموروث بكامل تفاصيله داخل القرية، من قبل أهالي القرية، والثاني تنفيذ محاكاة لذلك الموروث والغوص والانغماس في تفاصيل الحياة اليومية من قبل السائح.
وأضاف أن اختيار قرية “ذي عين” لتطبيق تلك التجربة لكونها غنية بالموروث، وتملك جميع مقومات السياحة واهتمام أهالي القرية بموروثها ومزارعها، مبيناً أن التجربة حصلت على أفضل تجربة سياحية في منطقة الباحة وهدية نقدية 100 ألف ريال من وزارة السياحة، إضافة إلى أنها ضمن أفضل 100 مبتكر سياحي على مستوى المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت فعاليات التجربة إحياء الموروث في القرية، واستقبال الفريق الزائر وفق عادات أهالي الباحة، وتقديم شرح موسع عن القرية ومزارعها من الموز والمنتجات الأخرى، وسرد قصة السيدة فاطمة العباد المشهورة بالكرم، وكيفية طحن منتجات القمح والذرة بالرحاة.
كما شملت التجربة إعداد المأكولات الشعبية، وحلب المواشي، والاستماع لآلة الراعي الموسيقية “الصفريقا”، وطقوس الحنا، وزغاريد الفرح معلنة حفل زفاف في القرية، واللعب الخاص بالنساء، ولون العرضة والمسحباني للرجال.