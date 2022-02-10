نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شاهد.. هذه أهم سمات الجواز الإلكتروني الجديد الذي تم اعتماده اليوم من وزير الداخلية
10/02/2022   8:28 م

شاهد.. هذه أهم سمات الجواز الإلكتروني الجديد الذي تم اعتماده اليوم من وزير الداخلية

+ = -
807

أوضح مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، اللواء خالد الصيخان، أهم سمات الجواز الإلكتروني الجديد الذي دشنه، وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الخميس).

وذكر “الصيخان”، أن الجواز الجديد يمثل نقطة التحول من الجواز المقروء إلى الجواز الإلكتروني، ويختلف عن الجواز المقروء من حيث اللون والسمات الأمنية الموجودة بداخله.

ولفت إلى أن الجواز الجديد يحتوي على شريحة إلكترونية تحتوي على جميع بيانات المستفيد حامل الوثيقة، بالإضافة إلى أنه يتمتع أيضا بعدة خصائص حيوية، كما وضعت في صفحاته صور حيوية وحضارية للمملكة، مؤكدًا أن المديرية العامة للجوازات جاهزة منذ اليوم لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على هذا الجواز. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الجواز الإلكتروني الذي دشن اليوم يوضح فيه بطاقة البيانات الشخصية لحامل الجواز، و3 صور بتقنيات مختلفة، وشريحة بيانات مشفرة للحماية الأمنية للبيانات.

شاهد.. هذه أهم سمات الجواز الإلكتروني الجديد الذي تم اعتماده اليوم من وزير الداخلية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198032.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.