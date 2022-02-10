شاهد.. هذه أهم سمات الجواز الإلكتروني الجديد الذي تم اعتماده اليوم من وزير الداخلية

أوضح مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، اللواء خالد الصيخان، أهم سمات الجواز الإلكتروني الجديد الذي دشنه، وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الخميس).
وذكر “الصيخان”، أن الجواز الجديد يمثل نقطة التحول من الجواز المقروء إلى الجواز الإلكتروني، ويختلف عن الجواز المقروء من حيث اللون والسمات الأمنية الموجودة بداخله.
ولفت إلى أن الجواز الجديد يحتوي على شريحة إلكترونية تحتوي على جميع بيانات المستفيد حامل الوثيقة، بالإضافة إلى أنه يتمتع أيضا بعدة خصائص حيوية، كما وضعت في صفحاته صور حيوية وحضارية للمملكة، مؤكدًا أن المديرية العامة للجوازات جاهزة منذ اليوم لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على هذا الجواز. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الجواز الإلكتروني الذي دشن اليوم يوضح فيه بطاقة البيانات الشخصية لحامل الجواز، و3 صور بتقنيات مختلفة، وشريحة بيانات مشفرة للحماية الأمنية للبيانات.
فيديو | اللواء خالد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية يوضح للإخبارية مزايا الجواز الإلكتروني الجديد#الإخبارية pic.twitter.com/kLvaNhRLPb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2022