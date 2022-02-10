100 مليون م2 إجمالي مساحات الدورة الفوترية السادسة للأراضي البيضاء في الرياض

كشف برنامج “الأراضي البيضاء”، اليوم (الخميس)، أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض صدرت على أكثر من 150 أرضاً واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 100 مليون م2.
وأوضح البرنامج أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوز 8.3 ألف فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك الدورة السادسة لمدينة الرياض للرسوم في مرحلتها الأولى لعام 1443 / 1444هــ.
وكان البرنامج أعلن في منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري.
ونوه البرنامج بأن الفواتير “أوامر السداد” تُعتبر عقود وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” أعلن الشهر الماضي عن صرف 2 مليار ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعاً سكنياً في مختلف مدن المملكة، وذلك من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.