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جديد المحليات > دخلها تجاوز 10 ملايين ريال سنوياً.. “التجارة” تستعرض تجربة شركة صححت أوضاعها عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر
10/02/2022   8:28 م

دخلها تجاوز 10 ملايين ريال سنوياً.. “التجارة” تستعرض تجربة شركة صححت أوضاعها عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر

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استعرضت وزارة التجارة تجربة شركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفة نظام مكافحة التستر، وقامت بتصحيح تجارتها بطريقة نظامية بدلاً من عملها سابقاً بالتستر.

وأوضحت الوزارة اليوم (الخميس)، أن الشركة صححت أوضاعها من خلال نقل ملكية المنشأة لشخص آخر، مشيرةً إلى أنها تعمل في مجال المقاولات منذ 30 عاماً، وتقوم بتنفيذ مشاريع تجارية كبرى في 3 مدن.

وكشفت أن دخل الشركة السنوي تجاوز الـ10 ملايين ريال، داعية الجميع إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم التجارية قبل تاريخ 16 فبراير 2022م، وذلك عبر الرابط التالي.

وفق “أخبار 24”.

دخلها تجاوز 10 ملايين ريال سنوياً.. “التجارة” تستعرض تجربة شركة صححت أوضاعها عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر

جديد المحليات
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