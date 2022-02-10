دخلها تجاوز 10 ملايين ريال سنوياً.. “التجارة” تستعرض تجربة شركة صححت أوضاعها عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر

استعرضت وزارة التجارة تجربة شركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفة نظام مكافحة التستر، وقامت بتصحيح تجارتها بطريقة نظامية بدلاً من عملها سابقاً بالتستر.
وأوضحت الوزارة اليوم (الخميس)، أن الشركة صححت أوضاعها من خلال نقل ملكية المنشأة لشخص آخر، مشيرةً إلى أنها تعمل في مجال المقاولات منذ 30 عاماً، وتقوم بتنفيذ مشاريع تجارية كبرى في 3 مدن.
وكشفت أن دخل الشركة السنوي تجاوز الـ10 ملايين ريال، داعية الجميع إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم التجارية قبل تاريخ 16 فبراير 2022م، وذلك عبر الرابط التالي.
شركة مقاولات، صححت تجارتها..
تعمل منذ 30 عامًا، في تنفيذ مشاريع تجارية كبرى في 3 مدن، إيراداتها السنوية تتجاوز 10 ملايين ريال
استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت الآن كافة أعمالها نظامية
بادر و #صحح_تجارتك قبل 16 فبراير 2022: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/qgzWuzD3jF
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 10, 2022
وفق “أخبار 24”.