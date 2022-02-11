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جديد المحليات > بالفيديو.. نائب وزير الموارد البشرية: مؤشرات ارتباط الموظف الحكومي ببيئة عمله باتت مرتفعة
11/02/2022   11:37 ص

بالفيديو.. نائب وزير الموارد البشرية: مؤشرات ارتباط الموظف الحكومي ببيئة عمله باتت مرتفعة

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أوضح نائب وزير الموارد البشرية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم، أن مؤشرات ارتباط الموظف ببيئة عمله الحكومية باتت في ارتفاع مستمر. 

وقال القاسم، إن هذا المؤشر مبني على استطلاع آراء الموظفين عبر استبيان، وإن أول قراءة كانت في عام 2017، وكانت نسبة الارتباط الوظيفي آنذاك 68%، وآخر نتائج تم الإعلان عنها لعام 2020 كانت النسبة 74%، متخطية المستهدف وهو نسبة 73.5%.  

وأضاف أن الشهر المقبل سيشهد إعلان نتائج عام 2021، لافتاً إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن نسبة الارتباط في تصاعد مستمر. وفق “أخبار 24”.

من جهة أخرى، أبان أن الوزارة ستُطلق خلال الفترة القريبة المقبلة دليلاً لبيئة العمل المادية المثلى في الأجهزة والجهات الحكومية المختلفة. 

بالفيديو.. نائب وزير الموارد البشرية: مؤشرات ارتباط الموظف الحكومي ببيئة عمله باتت مرتفعة

جديد المحليات
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