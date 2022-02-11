أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع المركز في تقريره أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة قد تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، والقصيم، والرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.
وأشار إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.