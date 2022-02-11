مدير “الجوازات”: الجواز الإلكتروني يستحيل تزويره أو مضاهاته لهذا السبب

أكد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، أن الجواز الإلكتروني الجديد يحتوي على سمات أمنية دقيقة للغاية يستحيل معها تزويره أو مضاهاته.
وأوضح خلال مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن الجواز يحتوي على بطاقة معلومات مصنوعة من مادة البولي كربونيت (البلاستيكية)، وتضم معلومات الشخص وبصماته وصوره بشكل يصعب تزوير أي البيانات الواردة فيه.
وأضاف أن الجواز اشتركت في إعداده مطابع الحكومة الأمنية ومديرية الجوازات بمراجعة من بعض الجهات واللجان الدولية، مبيناً أن أي مواطن يمكنه الحصول عليه وسيتاح بشكل تدريجي عبر منصة “أبشر”. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الجواز الإلكتروني سيسهل على المواطن عند خروجه خارج المملكة التحقق من بياناته، لافتاً إلى أن كلا الجوازين (الجديد والقديم) مستخدم في الوقت الحاضر، وإذا أراد أي شخص استبدال الجديد بالقديم عليه فقط دفع الرسوم.
فيديو ات الأمنية في الجواز الإلكتروني عالية جدا.. والحصول عليه سيكون تدريجيا عبر “أبشر”#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/tAZiZe3dNJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2022