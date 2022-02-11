قال عضو جمعية مكافحة الاحتيال وخبير في الجرائم المعلوماتية، المعتز كتبي، إن إرسال “القلب الأحمر” في محادثات تطبيق “واتس آب” يُعد جريمة تحرش وتصل عقوبتها وفقاً للنظام إلى السجن عامين وغرامة 100 ألف ريال.
وأوضح كتبي في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن كثيراً من الأشخاص لا يوقنون مدى جدية تطبيق النظام في هذه المسألة، مؤكداً أن النظام يطبق في تلك الحالات بكل صرامة.
وأشار إلى أن الرموز في المراسلات مثل “القلب الأحمر” أو “الوردة” أو غيرهما من ذات الدلالات التي يفهما الشخص المتلقي، تعتبر جريمة تحرش في حال تضرر الشخص الآخر منها وكانت مزعجة بالنسبة له سواء كان رجلاً أو امرأة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن جريمة التحرش هي عبارة عن أي فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص لآخر وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بما في ذلك وسائل التواصل الحديثة، موضحاً أن الرموز إذا جاءت في محادثة بين شخصين وكانت في إطار حديث عادي فلا تعد جريمة تحرش.
“القلب الأحمر” في الواتساب يعتبر تحرش وعقوبته تصل الى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال
المعتز كتبي .. عضو جمعية مكافحة الاحتيال وخبير في الجرائم المعلوماتية يفصل العقوبات @AlmoutazK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Kx0MG3CNY2
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2022