يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الأهلي المصري، يوم غد (السبت) في مباراة تحديد المركز الثالث بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.
ويأتي ذلك بعدما هُزم الهلال يوم (الأربعاء) الماضي خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإنجليزي، تشيلسي بهدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما هُزم نظيره الأهلي المصري بهدفين نظيفين أمام بالميراس البرازيلي ضمن منافسات الدور ذاته.
وحال فوز الهلال أمام نظيره الأهلي، خلال المباراة التي ستجمعهما مطلع الأسبوع المقبل سيحصد المركز الثالث بكأس العالم للأندية للمرة الأولى بالنسبة لناديه وأندية المملكة عامة.
وكان الهلال قد استهل مشواره في النسخة الجارية من البطولة بالفوز أمام نظيره الإماراتي، الجزيرة بستة أهداف مقابل هدف، فيما فاز الأهلي في مباراته الأولى أمام نظيره مونتيري المكسيكي بهدف نظيف قبل أن يُهزم الأول من نظيره تشيلسي بهدف نظيف والثاني من بالميراس بهدفين دون رد.
1)بطولة النخبة العربية عام 1995
والتقى الفريقان لأول مرة في نسخة عام 1995 من بطولة النخبة العربية في ملعب الملك فهد الدولي وانتهت بفوز النادي المصري بهدف نظيف.
2) بطولة العرب أبطال الدوري 1996
والتقى الفريقان في العام التالي 1996 مرة ثانية ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة العرب أبطال الدوري وهو اللقاء الذي شهد فوز الفريق المصري بنتيجة 2-1 بهدف ذهبي في الأوقات الإضافية.
3) بطولة الصداقة الدولية عام 1998
وعاد الهلال في المواجهة الثالثة للفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة الصداقة الدولية نسخة 1998، ليُحقق الانتصار الأول له على حساب الأهلي المصري.
4) مباراة ودية عام 2013
وجاءت المواجهة الرابعة بين الفريقين في عام 2013 وكانت ودية على ملعب الملك فهد الدولي؛ حيث انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
وفق “أخبار 24”.