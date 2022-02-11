قبل الكلاسيكو.. هل يكسر “الاتحاد” عقدة استمرت 11 عامًا أمام “النصر”؟

يستعد فريق الاتحاد لاستضافة نظيره النصر، اليوم (الجمعة)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل الاتحاد المباراة متصدرًا لجدول ترتيب النسخة الجارية من البطولة برصيد 44 نقطة جمعها من 18 مباراة، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 38 نقطة جمعها من 19 مباراة.
ويأمل الاتحاد خلال المباراة التي تأتي بعد سلسلة اللاهزيمة لفريقه والنصر، مواصلة حصد النقاط في مسيرته لحصد اللقب، فيما يسعى النصر لمواصلة ملاحقة قمة المسابقة.
ولكن لم يستطع الاتحاد تحقيق الفوز أمام النصر عند استضافته منذ مايو 2011؛ حيث فاز الأول بنتيجة 5 -2، بثنائية للجزائري عبدالملك زيايه ومثلها لمحمد الراشد وهدف خامس للبرتغالي باولو جورج، فيما سجّل هدفي النصر خالد الزيلعي وأحمد الدوخي.
ويستعرض موقع سبورت 24 خلال السطور التالية نتائج المباريات التي استضاف فيها الاتحاد الكلاسيكو أمام النصر بعد مايو 2011:
موسم 2012/2011
انتهت المباراة التي أُقيمت في جدة بالتعادل بهدف لكل فريق؛ فسجل الاتحاد عن طريق لاعبه البرازيلي أندوما، فيما سجّل للنصر لاعبه البرازيلي أيضَا فينيسوس ريتشي.
موسم 2012/ 2013
وخيّم التعادل الإيجابي أيضًا على نتيجة مباراة الفريقين؛ فسجّل للاتحاد محمد نور، فيما سجل محمد السهلاوي للنصر.
موسم 2013/ 2014
وكسر النصر في هذا الموسم عدم الفوز على ملعب الاتحاد، بالفوز بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بثنائية محمد السهلاوي وهدف ثالث ليحيى الشهري.
موسم 2014/ 2015
وواصل النصر الانتصار في ملعب الاتحاد، بالفوز بثلاثية مقابل هدف، فسجل للاتحاد عبدالرحمن الغامدي، فيما سجل للنصر أحمد الفريدي (هدفين) وهدف للاعب البولندي أدريان ميرزفيسكي.
موسم 2015 /2016
واستمر تفوق النصر في جدة بالفوز بخماسية نظيفة أمام الاتحاد، سجلها كل من: المالي موديبو مايغا (هدفين)، حسن الراهب، أدريان ميرزفيسكي وسامي النجعي.
موسم 2016 /2017
وفاز النصر أيضًا على حساب الاتحاد في ملعبه بهدف نظيف سجله لاعبه الباراجوياني فيكتور أيالا.
موسم 2017 /2018
وفاز النصر في هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف؛ حيث سجل له كل من البرازيلي برونو أوفيني، والجزائري عبدالمؤمن جابو والمغربي محمد فوزير، فيما سجّل للاتحاد لاعبه عبدالعزيز العرياني.
موسم 2018/ 2019
وواصل النصر تفوّقه بالفوز بهدفين مقابل هدف سجلهما لاعبه المغربي السابق والحالي بصفوف الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، فيما سجل للاتحاد فهد المولد.
موسم 2019 /2020
وتعادل الاتحاد في هذا الموسم على أرضه؛ فسجّل له لاعبه الإيفواري ويلفرد بوني، فيما سجّل للنصر لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدلله.
موسم 2020/ 2021
واستمر التعادل أيضًا فسجل للنصر خالد الغنام، بينما سجّل للاتحاد لاعبه البرازيلي رومارينهو.