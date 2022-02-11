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جديد المناطق > باحث يوضح سبب تسمية مدينة حقل بهذا الاسم.. وكيف اعتنى بها الملك عبدالعزيز
11/02/2022   11:39 ص

باحث يوضح سبب تسمية مدينة حقل بهذا الاسم.. وكيف اعتنى بها الملك عبدالعزيز

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أوضح الباحث في تاريخ منطقة تبوك، عبدالله العمراني، أبرز المعلومات التاريخية عن مدينة حقل وسبب تسميتها، وكيف اعتنى بها الملك عبدالعزيز بشكل خاص.

وقال خلال لقائه مع برنامج “رحال” على قناة “السعودية”، إن مدينة حقل سميت بهذا الاسم؛ لأنها تقع على مصب وادي مبرك الذي ينزل من منطقة حسمى، ويصب في خليج العقبة ليكوّن منطقة زراعية سميت لاحقاً بحقل.

وأشار إلى أن حقل كانت تسمى ظهر الحجاز بما أنها أول مدينة على الحجاز تصادف الحجاج أو القوافل التجارية، مبيناً أن مدينة حقل القديمة تشكلت حول قصر الملك عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن بعض منازل “حقل” بنيت من الطين وجريد النخل وقدر في عام 1945م عدد سكانها بـ 120 نسمة فقط، موضحاً أن الملك عبدالعزيز أولى مدينة حقل عناية خاصة، وأمر بإنشاء مركز عسكري فيها يضم 20 فرداً.

باحث يوضح سبب تسمية مدينة حقل بهذا الاسم.. وكيف اعتنى بها الملك عبدالعزيز

جديد المناطق
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