ملامح تشكيل كلاسيكو الاتحاد والنصر

كشفت مصادر عما يدور في رأس الثنائي، المدير الفني لنادي النصر، الأرجنتيني ميجيل روسو ونظيره مدرب الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا تحضيرًا لمباراة الكلاسيكو المرتقبة.
وسيعتمد كونترا بحسب المصادر، على التشيكل الآتي: “مارسيلو جروهي، حمدان الشمراني، عمر هوساوي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، أندريه فيليبي، فهد المولد، رومارينيو، عبد العزيز البيشي، عبد الرزاق حمد الله.
فيما سيعتمد روسو على التشكيل الآتي: “وليد عبد الله، منصور الشمري، فونيس موري، علي لاجامي، حمد آل منصور، علي الحسن، بيتي مارتينيز، أنسيلمو دا سيلفا، أندرسون تاليسكا، خالد الغنام، جوناثان رودريجيز. وفق “أخبار 24”.
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم في المملكة، مساء الجمعة، نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة الكلاسيكو الذي سيجمع بين فريق الاتحاد أمام نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.