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جديد المحليات > منها ظهور الحشرات وخروج الزواحف.. “الزعاق” يكشف علامات بداية فصل الربيع
11/02/2022   11:38 ص

منها ظهور الحشرات وخروج الزواحف.. “الزعاق” يكشف علامات بداية فصل الربيع

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قال الخبير الفلكي خالد الزعاق، إن علامات دخول فصل الربيع تبدأ خلال هذه الأيام، من خلال ظهور الحشرات وخروج الزواحف ونشاط المزروعات من حيث التوريق والتشجير.

وأوضح الزعاق، أن اختفاء الكائنات الحية دليل على شدة الحر والبرد، والظهور دليل على الاعتدال الربيعي والخريفي، لافتاً إلى أن الربيع تتنفس فيه المزروعات بعد قسوة البرد.

وأشار إلى أن هذه الأيام صالحة للزراعة والغرس طبقاً للظروف المناخية المواتية، منوهاً بأن جنين البذرة ينطلق إذا كانت درجة حرارة السطح الدنيا من 16 إلى 19 درجة مئوية، والعليا من 26 إلى 29، ودرجة حرارة باطن الأرض من 15 إلى 25 درجة مئوية.

وفق “أخبار 24”.

منها ظهور الحشرات وخروج الزواحف.. “الزعاق” يكشف علامات بداية فصل الربيع

جديد المحليات
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