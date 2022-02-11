“الجوازات” توضح خطوات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد.. ومصير القديم بـ”أبشر”

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد بعد تدشينه رسمياً، وكيفية تحديد موعد من قائمة المواعيد في منصة “أبشر”.
وبيّنت المديرية، أنه يمكن حالياً إصدار الجواز في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة “أبشر” الإلكترونية، وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي “سبل” خلال ثلاثة أيام عمل.
ولفتت إلى أنه يمكن إتمام عملية المراجعة بتحديد موعد من قائمة المواعيد في “أبشر”، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنه يجب على تقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد “الهوية الوطنية وصورتين شخصيتين مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد”، مبينةً أنه يمكن الاستفادة من منصة “أبشر” الإلكترونية لإصدار وتجديد جواز السفر “النسخة السابقة”.