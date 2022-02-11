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رياضة > “آل معمر” يكشف حقيقة تعليق عقوبة منع الجماهير من كلاسيكو الاتحاد والنصر
11/02/2022   11:37 ص

“آل معمر” يكشف حقيقة تعليق عقوبة منع الجماهير من كلاسيكو الاتحاد والنصر

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رد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، على الأنباء المتداولة بشأن تعليق عقوبة منع الجماهير من حضور مواجهة فريقه أمام الاتحاد.

وكتب آل معمر عبر حسابه على “تويتر”: “لمن يسأل: لم يصل إلينا أي شئ .. كذلك الإتحاد السعودي كما أفادونا .. ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية ( مركز التحكيم) خطأ فادحا كهذا .. خصوصا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون”.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج قد أكد عبر برنامجه “أكشن مع وليد” أن مركز التحكيم السعودي علق قرار لجنة الانضباط بشأن منع الجماهير من حضور اللقاء.

وفق “أخبار 24”.

“آل معمر” يكشف حقيقة تعليق عقوبة منع الجماهير من كلاسيكو الاتحاد والنصر

رياضة
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