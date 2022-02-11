شاهد.. “سار” تبدأ التشغيل التجريبي لمحطة القطار بالقريات

بدأت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، التشغيل التجريبي لمحطة القطار بالقريات، التي من المقرر تشغيلها بشكل رسمي في منتصف شهر مارس المقبل.
وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول قطار سار في رحلة تجريبية إلى محطة القريات، مما يوفر السفر إلى مدن بعيدة مثل الرياض التي تبعد أكثر من 1300 كم عن المحافظة .
وستستقبل المحطة ، الركاب بشكل رسمي منتصف شهر مارس المقبل، وذلك تطبيقا لخطة الشركة التشغيلية، التي تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من تشغيل قطار الشمال الذي يمتد من الرياض إلى القريات بطول 1215 كيلومتراً. وفق “أخبار 24”.
وسيتم إطلاق خدمات شحن السيارات لأول مرة عبر الخطوط الحديدية لشبكة الشمال، نظراً لما تتمتع به محافظة القريات من موقع لوجستي مهم يؤهلها للربط الفاعل إقليميا ودولياً، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة المملكة على المستويين العالمي والإقليمي.
شاهد .. وصول قطار #سار في رحلة تجريبية إلى محطة #القريات شمال #السعودية والمقرر تشغيلها بشكل رسمي في منتصف مارس القادم
عبر : @aziz_e2030 pic.twitter.com/pAxJjaGU44
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 11, 2022