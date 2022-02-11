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جديد المحليات > شاهد.. إضاءة معالم بارزة في المملكة والإمارات وسلطنة عُمان بصورة النمر العربي احتفاء بيومه
11/02/2022   2:56 م

شاهد.. إضاءة معالم بارزة في المملكة والإمارات وسلطنة عُمان بصورة النمر العربي احتفاء بيومه

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أُضيء عدد من المعالم البارزة في كل من المملكة، ودولة الإمارات، وسلطنة عُمان بصورة النمر العربي، وذلك ضمن الاحتفال بيوم النمر العربي الذي يصادف العاشر من فبراير من كل عام. 

ونشرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مقطع فيديو يظهر إضاءة جبل الفيل بالعلا، وبرج خليفة بدبي، ومبنى جامعة مسقط، وجناح المملكة في “إكسبو 2020″، وعدد من المعالم في مواقع أخرى؛ بصورة النمر العربي. 

وأبانت أن ذلك جاء بهدف تقريب النمر العربي من القلوب، وتسليط الضوء على مصير هذه القطط البرية المهددة بالانقراض والمسؤولية التي تقع على الجميع للحفاظ عليها. 

يذكر أن الهيئة وصندوق النمر العربي، وقّعا أمس (الخميس)، مذكرتي تفاهم مع مؤسسة “كاتموسفير”، بهدف تعزيز الجهود الإقليمية لحماية مستقبل النمر العربي.  وفق “أخبار 24”.

وتهدف الاتفاقية لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المهمة المصممة لزيادة الوعي حول أهمية حماية القطط الكبيرة، حيث سيتم العمل على إطلاق سلسلة من الأنشطة والمبادرات التوعوية المستدامة والمبتكرة، من أجل ضمان حماية مستقبل النمر العربي.

شاهد.. إضاءة معالم بارزة في المملكة والإمارات وسلطنة عُمان بصورة النمر العربي احتفاء بيومه

جديد المحليات
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