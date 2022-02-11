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جديد المحليات > بالصور.. جموع غفيرة تشيع جثمان ‏العالم والخبير الفلكي الكويتي “صالح العجيري”
11/02/2022   2:56 م

بالصور.. جموع غفيرة تشيع جثمان ‏العالم والخبير الفلكي الكويتي “صالح العجيري”

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شيعت جموع غفيرة صباح اليوم (الجمعة)، ‏جثمان العالم والخبير الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري، صاحب تقويم العجيري الشهير.

وأُديت صلاة الميت على الفقيد في صالة الجنائز بمسجد الغانم الخرافي، وشارك في الجنازة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ ناصر المحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، وحضور كثيف من محبي العالم الراحل.

ويعد الراحل أحد أبرز ‏‏علماء الفلك في الكويت، وعُرِف بكونه صاحب تقويم العجيري الشهير، الذي اعتمدته بلاده كتقويم رسمي في جميع معاملاتها الرسمية.

يذكر أن “العجيري” من مواليد مدينة الكويت الحي القبلي عام 1921، وقدم العديد من الإنجازات، كما قامت جامعة الكويت بمنحه الدكتوراه الفخرية في العلوم عام 1981 وقلادة مجلس التعاون للعلوم عام 1988.

صالح العجيريصالح العجيريصالح العجيريصالح العجيريصالح العجيريصالح العجيريصالح العجيري

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. جموع غفيرة تشيع جثمان ‏العالم والخبير الفلكي الكويتي “صالح العجيري”

جديد المحليات
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