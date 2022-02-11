“الكلاسيكو” من بينها.. “اتحاد القدم” ينشر أسماء حكام مباريات اليوم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم (الجمعة)، التي ستقام ضمن الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح الاتحاد أن لقاء “الكلاسيكو” بين الاتحاد والنصر سيديره الإسباني جيسوس مانزانو (حكم ساحة)، ويساعده مواطنه أنجيل نيفادو، والقطري طالب المري، إلى جانب السعودي سامي الجريش حكماً رابعاً، والبرتغالي هوغو فيريرا حكم فيديو، والسعودي محمد العبكري حكم فيديو مساعد.
وأبان أن مباراة أبها الحزم ستكون بإدارة الحكام محمد البريدي كحكم ساحة يساعده هشام الرفاعي، ومحمد الشهري، إلى جانب سلطان الكيري كحكم رابع، وعبدالله الحربي حكم فيديو يساعده سعيد آل مهدي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن مباراة الفتح والأهلي سيديرها محمد الحربي كحكم ساحة، يساعده عبدالرحيم الشمري، وياسر السلطان، إلى جانب خالد الجهني كحكم رابع، وأحمد الرميخاني كحكم فيديو يساعده محمد العرمطي.