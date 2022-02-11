لا تصدِّقها.. أشهر الخرافات عن الملابس وغسيلها

هناك بعض الخرافات المتعلقة بالملابس وغسيلها، وهي خرافات يجب عدم تصديقها، بينها وضع الغسيل لأيام في السلة قبل غسيله، وزيادة المنظف لزيادة نظافة الملابس، وخرافات أخرى قد نكون قد وقعنا فيها بالفعل، نستعرضها في هذا التقرير
ترك الملابس وقتًا قبل غسيلها
رغم أن بعض الفيروسات والفطريات تموت في غضون أيام، إلا أن السالمونيلا وغيرها من الممكن أن تعيش لبضعة أيام، ما يسبب الإصابة بالإسهال على الأقل، وكذلك المكورات العنقودية الذهبية، التي تسبب عدوى المكورات على الجلد.
رائحة الملابس لا تعني أنها متسخة أم لا
بعضنا يشم الملابس قبل غسلها ظنًا منا أن رائحة الملابس توضح بشكل كافٍ إذا ما كانت الملابس تحتاج لغسيل أم لا، لكن هذا لا يعني أن الرائحة الكريهة تعني أن الملابس تحتاج للغسيل، فما تشمه أنفك هي نفايات البكتريا الموجودة على الجلد والتي تكسر الأحماض الموجودة في العرق، كما أن عدم وجود رائحة لا يعني أن هذه الملابس لا تحتاج إلى الغسل.
مزيد من المنظفات= مزيدًا من النظافة
من بين الخرافات الشائعة، هو أن استخدام المزيد من المنظفات يعني الحصول على ملابس أنظف، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق، فزيادة نسبة المنظف قد تعني ترك رواسب على الملابس؛ ما يؤدي لتلفها بشكل أسرع.
حرارة عالية= قوة تنظيف أعلى
تؤثر درجة حرارة الماء على عمق نظافة الغسيل، لكن هذا لا يصلح لكل الملابس، فبعض الملابس قد تتأثر بشكل عكسي بالماء الساخن، ما يجعلها تحتفظ ببعض البقع بدلًا من إزالتها، ولذلك عليك قراءة ملصق الغسيل المرفق مع الملابس.
منظف واحد يكفي دائمًا
بعض الأشخاص يعتقدون أنه يمكنهم استخدام منظف الغسيل نفسه لإزالة بقع الدم والمواد الدهنية وبقع الطعام والأوساخ، لكن هذا ليس صحيحًا، بل يجب اتباع طريقة الأمهات القديمة بإزالة بقع الدم بالماء البارد وصابون الحمام المستخدم أولًا، ولإزالة بقع الزيت عليك استخدام سائل غسل الصحون، ثم شطفها بالماء البارد. وفق “أخبار 24”.
ملء الغسالة يوفر الماء والطاقة
بحسب معظم التقارير فإن الغسالات مصنعة للعمل عند ملء ثلثي حجمها كحد أقصى، وإلا فإنك لن تتمكن من تنظيف ملابسك على الوجه الأمثل، ما يضطرك لإعادة غسلها مرة أخرى، ما يهدر مزيدًا من الماء والطاقة.
بعض البقع ليست مرئية
يمكنك أن تعتبر ملابسك نظيفة مادام لا تظهر عليها آثار البقع، إلا أن الملابس قد تكون أكثر اتساخًا مما تظن فـ 30% من الشوائب فقط هي المرئية، أما 70% منها فهي غير مرئية، لذلك عليك غسل ملابسك سواء أكنت ترى عليها بقعًا أم لا.
فرز الغسيل حسب اللون
معظمنا يفرز الغسيل حسب اللون، إلا أنه لابد من التفكير في فرز الملابس حسب نوع القماش، فالأقمشة الأثقل يمكن أن تلحق الضرر بالأقمشة الرقيقة والأكثر نعومة.
ماذا عن قفل الأزرار؟
لا يجب عليك قفل أزرار قميصك قبل وضعه في الغسالة بل العكس هو المطلوب، لتجنب سقوط الأزرار، أو شد قطع الملابس بسبب الضغط عير المتكافئ في أماكن الأزرار.