تتجه أنظار عشاق كرة القدم في المملكة، مساء الجمعة، نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة الكلاسيكو الذي سيجمع بين فريق الاتحاد أمام نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويسعى مدربا الفريقين لوقف قطار انتصاراتهما في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يخسر المدير الفني لفريق الاتحاد، المدرب الروماني كوزمين كونترا، منذ الفوز على نظيره الحزم بهدف نظيف، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.
وحقق الاتحاد مع مدربه الروماني كوزمين كونترا، 9 انتصارات متتالية جاءت نتائجها كالتالي:
الاتحاد × الحزم: (1-0)
الاتحاد × الفتح: (3-0)
الاتحاد × الطائي: (1-0)
الاتحاد × الاتفاق: (3-2)
الاتحاد × الباطن: (3-2)
الاتحاد × الفيحاء: (2-0)
الاتحاد × الرائد: (2-0)
الاتحاد × الفيصلي: (1-0)
الاتحاد × أبها: (4-0)
وخاض فريق النصر تحت مديره الفني، المدرب الأرجنتيني انخيل روسو، 7 انتصارات متتالية، بدأها منذ أن ألحق الخسارة الأولى بمضيفه وجاره الهلال في بطولة دوري المحترفين هذا الموسم، بالفوز عليه بثنائية نظيفة، في ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة، على ملعب الملك فهد الدولي.
وجاءت نتائج الانتصارات المتتالية لفريق النصر، تحت قيادة مدربه ميجيل أنخل روسو، في دوري المحترفين كالتالي:
النصر × الهلال: (2-0)
النصر × الحزم: (2-1)
النصر × الفتح: (1-0)
النصر × ضمك: (2-0)
النصر × الفيصلي: (4-0)
النصر × التعاون: (1-0)
النصر × الطائي: (4-1)
وفق “أخبار 24”.