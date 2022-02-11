“التعليم” تشيد بإنجازات المرأة في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

تشارك وزارة التعليم، المجتمع الدولي في تفعيل “اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم” الذي يصادف الحادي عشر من فبراير في كل عام؛ وذلك لإبراز دور المرأة السعودية في منظومة البحث والابتكار، والإسهامات التي قدمتها في تطوير المجالات العلمية والبحثية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وانطلاقاً من اهتمام وزارة التعليم بدعم البحوث والابتكارات في شتى مجالات العلوم، تم إطلاق عدد من المبادرات لتمكين المرأة في الجامعات السعودية، وذلك إيماناً منها بدور المرأة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، وإحداث تطورات ملموسة لصالح المجتمع.
وأسهمت ريادة المرأة في مجال البحث والابتكار والتطوير بارتفاع في نسبة النشر العلمي المصنّف بنسبة 91% خلال الثلاث السنوات الماضية، إضافة إلى زيادة نسبة استشهاد الأوراق العلمية للباحثات إلى 52%، حيث تتميز المرأة في مجالات العلوم المختلفة، مثل العلوم الصحية والطبية، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، والتقنية وعلوم الحاسب. وفق “أخبار 24 “.
وكانت وزارة التعليم قد نجحت في خطتها لتمكين إسناد عدد من المناصب القيادية إلى المرأة عندما تولت قيادة بعض الوكالات والإدارات العامة في إطار العمل على تعزيز مكانتهـا المجتمعيـة ولإسـهاماتها الفاعلــة فــي جميــع مجــالات الحياة والتنميــة الوطنيــة وفقاً لرؤية 2030 التي من أهدافها الإستراتيجية دعم مرحلة تمكين المرأة وتوسيع نقـاط مشـاركتها؛ بهـدف اسـتثمار طاقاتهـا، وجعلهـا تسـهم إسـهاماً حقيقيـاً فـي تنميـة مجتمعهـا فـي جميـع المجـالات، ومنحهـا الفرصـة لتأخـذ مكانهـا فـي المشـهد الاجتماعـي والاقتصـادي.