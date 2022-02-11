تعد الحلبة من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تعزيز الصحة الجسدية وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والكلى، لذلك يقبل الكثير من الأشخاص على تناولها بشكل يومي.
وفي هذا الصدد نعرض لكم فوائد الحلبة الصحية والعلاجية:
1- مرض السكري
تعمل الحلبة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل فرص الإصابة به، وذلك من خلال معالجة مقومات “الأنسولين” وتحسين وظائفها.
2- إنقاص الوزن
تحتوي الحلبة على كمية وفيرة من الألياف ويُساعد تناولها في زيادة الشعور بالشبع لدى الشخص، وتقليل الإفراط في تناول الطعام وبالتالي يؤدي إلى إنقاص الوزن. وفق “أخبار 24 “.
3- الجهاز الهضمي
تناول الحلبة بشكل منتظم يُساعد على تقوية الجهاز الهضمي، ويعالج المشكلات المرتبطة بالتهاب المعدة والانتفاخ، فضلاً عن أنها تعتبر من مضادات الحموضة.
4- القولون
تناول بذور الحلبة يعمل على موت خلايا سرطان القولون، ويثبط تكاثرها، ويقلل من خطر الإصابة به.
5- تقليل الالتهاب
تحتوي الحلبة على مستويات كبيرة من مضادات الأكسدة “الفلافونويد”، التي تساعد على مقاومة التهابات الجسم وعلاجها.
6- أمراض الكلى
تناول الحلبة يقلل من تكوين الحصى الذي يحدث نتيجة ارتفاع نسبة الكالسيوم في نسيج الكلية، بالإضافة لامتلاكها خصائص مضادة للأكسدة تقلل من حصوات الكلى.
– فوائد الحلبة للرجال
تعمل الحلبة على زيادة وتحسين مستويات هرمون “التستوستيرون” في الدم، الأمر الذي يُساعد في زيادة الرغبة الجنسية، وزيادة الحيوانات المنوية، وتحسين النشاط الجسدي وقدرة التحمل لدى الرياضيين، وتحسين المزاج واليقظة العقلية.
– فوائد الحلبة للنساء
تكمن فوائد الحلبة للنساء في زيادة إدرار الحليب في ثدي المرضعات، والتقليل من أعراض متلازمة تكيس المبايض، وألم المخاض، وعلاج تقلصات الدورة الشهرية، وتقلب المزاج بعد انقطاع الطمث لدى المرأة، وكذلك تكبير حجم الثدي.