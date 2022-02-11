​وكيل “الصحة”: الدول الأعلى تحصيناً تتخلى تدريجياً عن الاحترازات.. والقلق الوحيد من هذا الأمر

أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن الدول الأعلى تحصيناً سوف تتخلى تدريجياً عن الاحترازات الوقائية المضادة لفيروس كورونا.
وأضاف عسيري أن القلق الوحيد حالياً هو نشوء متحورات لفيروس كورونا في الدول الأقل تحصيناً، مشيراً إلى أن صوت العقل والعلم كان له الكلمة الفاصلة في التعامل مع جائحة “كورونا”.
يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد _ 19” إلى 59,221,446 جرعة، بينها 9 ملايين جرعة منشطة، و25,66 مليون جرعة أولى، و23.8 مليون جرعة ثانية. وفق “أخبار 24 “.