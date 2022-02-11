الزعاق: يتبقى 5 قُبلات للشتاء على نهايته

استعرض الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، ملامح الحالة العامة المتوقعة لما تبقى من الشتاء.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن برودة شتاء هذا العام ليست قاسية ولكنها ممتدة، متوقعًا أنه يتبقى 5 قُبلات (موجات برودة) للشتاء قبل أن بلوغ نهايته.
وأضاف أن الموجة الأولى ستكون في موسم “عقرب السم”، والثانية في “عقرب الدم”، والثالثة في “عقرب الدسم”، فيما تتزامن الموجة الرابعة مع موسم “الحميم الأول”، والخامسة في “الحميم الثاني”.
شتاء هذا العام سيكون طويلاً وعقرب “السم” سميت بذلك لأنها تؤدي للوفاة.
خالد الزعاق في #سؤال_مباشر على #العربية.#السعودية
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— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 11, 2022
وفق “أخبار 24 “.