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جديد المحليات > بتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى تاريخ 13 / 7 / 1443هـ
11/02/2022   7:29 م

بتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى تاريخ 13 / 7 / 1443هـ

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بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي لمواطني المغرب.

ويشمل التوجيه التأشيرات التي تنتهي من تاريخ 9 / 12 / 2021م إلى 7 / 2 / 2022م، ليكون التمديد حتى تاريخ 13 / 7 / 1443هـ الموافق 14 / 2 / 2022م.

ويأتي التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19). وفق “أخبار 24 “.

كما أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

بتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى تاريخ 13 / 7 / 1443هـ

جديد المحليات
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