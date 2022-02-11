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جديد المناطق > “صحة نجران” تطلق نظام الحضور والانصراف الذكي ابتداءً من الأحد المقبل
11/02/2022   7:28 م

“صحة نجران” تطلق نظام الحضور والانصراف الذكي ابتداءً من الأحد المقبل

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أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران نظام الحضور والانصراف الذكي الخاص بموظفيها، حيثُ سيبدأ العمل على النظام من الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية أن تسجيل الحضور والانصراف يكون عن طريق النظام الذكي، حيث تم تحديد وقت الحضور الساعة السابعة والنصف صباحا، والانصراف الساعة الثالثة والنصف مساءً للكادر الصحي، في حين يكون موعد انصراف الكادر الإداري في الساعة الثانية والنصف مساءً.

وأضافت أن الاستئذان يكون أيضًا عن طريق النظام ولمدة ساعتين يوميا، وبموافقة الرئيس المباشر للموظف، مشيرة إلى أن النظام يشمل الاستئذان والمهام والإجازات. وفق “أخبار 24 “.

يذكر أن وزارة الصحة أضافت أيقونة جديدة للموظفين للحضور والانصراف في تطبيقها الخاص “موارد”.

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“صحة نجران” تطلق نظام الحضور والانصراف الذكي ابتداءً من الأحد المقبل

جديد المناطق
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