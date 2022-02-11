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جديد المحليات > السفارة الأمريكية” تستعرض جانباً من هدايا الملك عبد العزيز للرئيس روزفلت قبل 77 عاماً
11/02/2022   7:28 م

السفارة الأمريكية” تستعرض جانباً من هدايا الملك عبد العزيز للرئيس روزفلت قبل 77 عاماً

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استعرضت السفارة الأمريكية لدى المملكة، بعضاً من الهدايا التي قدمها الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت قبل 77 عاماً.

ونشرت السفارة تغريدة بمناسبة الذكرى الـ77 لاتفاق “كوينسي” بين القائدين، وأرفقت معها صورة لاثنين من الفساتين الحريرية المطرزة بخيوط ذهبية، أهداهما الملك عبدالعزيز للرئيس الأمريكي. 

وأبانت أن الملك عبد العزيز وصل لحضور الاجتماع الذي عقد على متن السفينة الحربية “يو أس أس كوينسي”، وكان يرافقه 48 شخصًا، حيث قدم الهدايا لروزفلت وعائلته، لافتة إلى أن الصورة التقطت للهدايا المحفوظة بمتحف مكتبة الرئيس روزفلت. 

هدايا الملك عبد العزيز للرئيس روزفلت

وفق “أخبار 24 “.

السفارة الأمريكية” تستعرض جانباً من هدايا الملك عبد العزيز للرئيس روزفلت قبل 77 عاماً

جديد المحليات
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