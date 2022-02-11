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جديد المناطق > أمير القصيم يُعزي في وفـاة الشيخ حمد الجاسر ويوجه بتسمية قاعة باسمه
11/02/2022   7:29 م

أمير القصيم يُعزي في وفـاة الشيخ حمد الجاسر ويوجه بتسمية قاعة باسمه

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قدم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، العزاء والمواساة لأسرة الجاسر في وفـاة الشيخ حمد الجاسر الملقب بعميد المتبرعين بالدم.

ووجه أمير المنطقة بتسمية قاعة بجمعية دمي باسم الفقيد، تقديراً لمبادراته بالتبرع بالدم التي بلغت 110 مرات، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وكان الشيخ حمد الجاسر، تــوفي أمس (الخميس)، فيما يصل عدد مرات تبرعه بالدم إلى 110 مرات، وذلك على مدار 40 عاماً، كما حرص الراحل على التبرع بالدم لجمعية أصدقاء بنوك الدم كل 3 أشهر، حتى بلغ من العمر 70 عاماً. وفق “أخبار 24 “.

أمير القصيم يُعزي في وفـاة الشيخ حمد الجاسر ويوجه بتسمية قاعة باسمه

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