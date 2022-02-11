بعد ثلاثيته بمرمى “النصر”.. “الاتحاد” يكسر عقدة استمرت 11 عامًا في الكلاسيكو؟

فاز فريق الاتحاد على أرضه بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعه مساء اليوم (الجمعة) بنظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.
وسجل ثلاثية الاتحاد في مرمى النصر كل من رومارينيو في الدقيقة (6) من ركلة جزاء، وعبدالعزيز البيشي في الدقيقة (31) وحمدالله في الدقيقة (68).
وبفوزه الاتحاد كسر عقدة استمرت 11 عامًا خلال استضافته لنظيره النصر في منافسات الدوري؛ فلم يستطع الاتحاد تحقيق الفوز أمام النصر عند استضافته منذ مايو 2011؛ حيث فاز الاتحاد بنتيجة 5 -2، بثنائية للجزائري عبدالملك زيايه ومثلها لمحمد الراشد وهدف خامس للبرتغالي باولو جورج، فيما سجّل هدفي النصر خالد الزيلعي وأحمد الدوخي.
ويستعرض سبورت 24 في السطور التالية نتائج المباريات التي استضاف خلالها الاتحاد نظيره النصر في الدوري منذ هذا التاريخ:
موسم 2012/2011
انتهت المباراة التي أُقيمت في جدة بالتعادل بهدف لكل فريق؛ فسجل الاتحاد عن طريق لاعبه البرازيلي أندوما، فيما سجّل للنصر لاعبه البرازيلي أيضًا فينيسوس ريتشي.
موسم 2012/ 2013
وخيّم التعادل الإيجابي أيضًا على نتيجة مباراة الفريقين؛ فسجّل للاتحاد محمد نور، فيما سجل محمد السهلاوي للنصر.
موسم 2013/ 2014
وكسر النصر في هذا الموسم عدم الفوز على ملعب الاتحاد، بالفوز بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بثنائية محمد السهلاوي وهدف ثالث ليحيى الشهري.
موسم 2014/ 2015
وواصل النصر الانتصار في ملعب الاتحاد، بالفوز بثلاثية مقابل هدف، فسجل للاتحاد عبدالرحمن الغامدي، فيما سجل للنصر أحمد الفريدي (هدفين) وهدف للاعب البولندي أدريان ميرزفيسكي.
موسم 2015 /2016
واستمر تفوق النصر في جدة بالفوز بخماسية نظيفة أمام الاتحاد، سجلها كل من: المالي موديبو مايغا (هدفين)، حسن الراهب، أدريان ميرزفيسكي وسامي النجعي.
موسم 2016 /2017
وفاز النصر أيضًا على حساب الاتحاد في ملعبه بهدف نظيف سجله لاعبه الباراجوياني فيكتور أيالا.
موسم 2017 /2018
وفاز النصر في هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف؛ حيث سجل له كل من البرازيلي برونو أوفيني، والجزائري عبدالمؤمن جابو والمغربي محمد فوزير، فيما سجّل للاتحاد لاعبه عبدالعزيز العرياني.
موسم 2018/ 2019
وواصل النصر تفوّقه بالفوز بهدفين مقابل هدف سجلهما لاعبه المغربي السابق والحالي بصفوف الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، فيما سجل للاتحاد فهد المولد.
موسم 2019 /2020
وتعادل الاتحاد في هذا الموسم على أرضه؛ فسجّل له لاعبه الإيفواري ويلفرد بوني، فيما سجّل للنصر لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدلله.
موسم 2020/ 2021
واستمر التعادل أيضًا فسجل للنصر خالد الغنام، بينما سجّل للاتحاد لاعبه البرازيلي رومارينهو.
موسم 2021/2022
كسر الاتحاد العقد بالفوز بثلاثية نظيفة على أرضه سجلها: رومارينيو، عبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله.