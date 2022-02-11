بالفيديو والصور.. الاتحاد يحسم الكلاسيكو بثلاثية في مرمى النصر ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري

حقق فريق الاتحاد فوزًا غاليا على نظيره النصر، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري المحترفين.
وتقدم رومارينيو بالهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 31.
وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة 68.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 47 بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.
أحداث المباراة
بدأ الشوط الأول بضغط من قِبل لاعبي الاتحاد، فسدد فهد المولد كرة في الدقيقة (2) ولكن تصدى لها حارس مرمى النصر وليد عبدالله.
وأرسل لاعب الاتحاد، برونو هنريكي في الدقيقة (4) عرضية ولكنها مرت بعيدة عن مرمى النصر.
وسجّل رومارينيو في الدقيقة (6) الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء.
وأرسل لاعب النصر، موري في الدقيقة (10) عرضية ولكن أبعدها دفاع الاتحاد.
وسدّد لاعب النصر، جوناثان في الدقيقة (13) كرة مرت بعيدة عن مرمى الاتحاد.
وأرسل لاعب النصر منصور الشمري في الدقيقة (22) كرة عرضية ولكن أبعدها دفاع الاتحاد.
وأرسل لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله تمريرة لزميله عبدالعزيز البيشي في الدقيقة (31) ليُسجل الهدف الثاني لفريقه.
وسددّ لاعب النصر، تاليسكا في الدقيقة (34) كرة مرت بجوار مرمى الاتحاد.
ومع بداية الشوط الثاني، قرر مدرب النصر انخيل روسو الدفع باللاعب فينسنت أبو بكر بدلا من خالد الغنام.
وفي الدقيقة 53 جاء التبديل الثاني لفريق النصر بدخول الحارس أمين بخاري بعد خروج وليد عبدالله مصابًا.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر تاليسكا في الدقيقة 59، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
وتلقى لاعب الاتحاد، البرازيلي رومارينيو البطاقة الصفراء في الدقيقة 61.
وقرر مدرب الاتحاد كوزمين كونترا إجراء أول تبديل لفريقه في الدقيقة 67 بدخول اللاعب عبدالرحمن العبود بدلا من فهد المولد.
وسجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثالث لفريق الاتحاد في الدقيقة 68، مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بقدمه في شباك الاتحاد. وفق “أخبار 24 “.
وفي الدقيقة 80 قرر مدرب النصر إجراء تبديلين في محاولة لتعديل النتيجة، بدخول الثنائي عبدالله الخيبري وماشاريبوف بدلا من علي الحسن ومارتينيز.
أهداف المباراة | #الاتحاد 3 – 0 #النصر#الاتحاد_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/0vHaNQuAe7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2022