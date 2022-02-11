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جديد المحليات > السعودية ضمن الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية
11/02/2022   11:05 م

السعودية ضمن الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية

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كشف تحليل إحصائي أجراه باحثون في جامعة ماكغيل الكندية، عن الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية مع التركيز على المستخدمين الشباب، والذي جاء في صدارته الصين والسعودية وماليزيا.

وسجّلت دولتا ألمانيا وفرنسا، وفقاً لمجلة “CIHB” المتخصصة، أقل الدول في معدلات إدمان الهواتف الذكية بين الشباب، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الـ 16 والولايات المتحدة المرتبة الـ 18 من بين 34 دولة شملها التحليل الإحصائي حول العالم.

واعتمد الباحثون لإخراج هذه النتائج على بيانات استخدام نحو 34 ألف مستخدم للهواتف الذكية بين عامي 2014 2020، حيث تراوحت أعمار المشاركين من 15 إلى 35 عاماً (60% منهم إناث)، والذين يعانون غالباً من إضرابات نفسية وأعراض انسحاب. وفق “أخبار 24 “.

السعودية ضمن الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية

جديد المحليات
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