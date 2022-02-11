​”هيئة الاتصالات” تُحذر من تسريب البيانات الشخصية عبر التطبيقات.. وتوضح طرق حمايتها

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجميع، من تسريب البيانات الشخصية عبر بعض التطبيقات الإلكترونية التي تطلب السماح بمشاركة المعلومات الخاصة دون داعٍ.
وأوضحت الهيئة أن طرق الحصول على البيانات الشخصية كثيرة، ومنها الضغط على سماح أو مشاركة في أي تطبيق أو موقع يطلب إمكانية الوصول إلى معلومات ليس لها داعٍ، مبينةً أن الهدف من جمع هذه المعلومات يكمن في معرفة الشخص المستهدف وكيف يمكن استهدافه.
وأضافت أنه يمكن حماية البيانات الشخصية من خلال تحميل التطبيقات من المتاجر الموثوقة، والتأكد من تحديث التطبيقات المستخدمة لآخر نسخة، وقراءة شروط الاستخدام والصلاحيات الخاصة بالتطبيقات والمواقع، وكذلك التأكد من منح التطبيقات المستخدمة صلاحية الوصول إلى البيانات اللازمة فقط لإتمام الخدمة. وفق “أخبار 24 “.
بينك وبين مشاركة بياناتك ضغطة زر.. كيف تقدر تحميها؟
بياناتك حساسة #شاركها_بوعي pic.twitter.com/m4vvXB8YDf
— هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) February 11, 2022