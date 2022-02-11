تصل للصفر ببعض المناطق.. “الأرصاد”: انخفاض متوقع بدرجات الحرارة شمال المملكة.. وهذا موعد وصول الموجة الباردة للرياض

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، انخفاضًا في درجات الحرارة على بعض المناطق بالمملكة، وذلك ضمن موجة باردة تشهدها البلاد الساعات القليلة القادمة.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع تسجيل المناطق الشمالية من المملكة اليوم، درجات حرارة تتراوح ما بين صفر و5 درجات مئوية، مما يسمح بتكون الصقيع.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل الموجة الباردة إلى كل من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والمدينة المنورة غدًا (السبت)، حيث تشهد هذه المناطق انخفاضًا في درجات الحرارة، متوقعًا أن تشهد المناطق الشمالية الشرقية والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية هطولًا للأمطار. وفق “أخبار 24 “.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل:
من المتوقع اليوم أن تسجل الحدود الشمالية درجة حرارة “صفر” وتصل هذه الموجة الباردة إلى #الرياض و #الشرقية و #القصيم غدًا#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/uKbf9d5pht
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 11, 2022