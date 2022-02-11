“الصحة” تُوضح الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم

كشفت وزارة الصحة عن كيفية قياس ضغط الدم بشكل صحيح والأشياء التي يجب تجنبها قبل وأثناء القياس.
وشددت على ضرورة تجنب التدخين والطعام والمشروبات التي تحتوي على الكافيين؛ مثل القهوة والشاي قبل القياس بمدة 30 دقيقة، والجلوس بشكل صحيح وبهدوء وراحة أثناء وقبل إجراء القياس لمدة 5 دقائق.
ونوهت بضرورة وضع السوار على الجلد مباشرة وليس على الملابس، وأخذ القياس أكثر من مرة وتسجيله في دفتر، وعدم وضع ساق على ساق عند الجلوس أثناء القياس. وفق “أخبار 24 “.
كما نصحت بعدم قياس الضغط مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم، والتأكد من وضع الذراع في الوضع الصحيح والقيام بقياس الضغط مرتين يوميا، مع تجنب الكلام أثناء القياس والتحقق من دقة الجهاز.
ببساطة #اعرف_أرقامك عن ضغط الدم عبر إجراءات بسيطة وخطوات يسيرة. pic.twitter.com/pf6nZ5MK8M
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 11, 2022