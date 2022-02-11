“الطاقة” تنزع 7 قطع أراضٍ لصالح شركة الكهرباء في مكة وعسير.. والتعويضات خلال سنتين

وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على البدء في إجراءات نزع 7 قطع أراضٍ؛ 6 منها في منطقة مكة المكرمة وواحدة بمنطقة عسير لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ووفق القرار تتولى الشركة إخطار الجهات المعنية لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار.
كما تلتزم الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وأن تتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة. وفق “أخبار 24 “.
وألزمت الوزارة الشركة بصرف التعويض للمستحقين خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، بينما يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات
اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.